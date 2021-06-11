UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США разрешат не одевать маски в аэропортах и на вокзалах

Автор: Наталья Скороход

В США разрешат путешественникам не одевать маски в аэропортах и на вокзалах. К такому выводу пришли Центры США по контролю и профилактике заболеваний ( СDC).

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что США передадут 500 млн доз вакцины Pfizer другим странам. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Ранее сообщалось, что штаммы коронавируса получили новые имена от ВОЗ. Некоторые из них переименовали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Карантин