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У США дозволять не одягати маски в аеропортах та на вокзалах

Автор: Наталья Скороход

У США дозволять мандрівникам не одягати маски в аеропортах і на вокзалах. До такого висновку прийшли центри США з контролю і профілактики захворювань (СDC).

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що США передадуть 500 млн доз вакцини Pfizer іншим країнам. Про це заявив президент США Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що штами коронавірусу отримали нові імена від ВООЗ. Деякі з них перейменували.

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