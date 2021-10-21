В США разрешили использовать Moderna и Johnson & Johnson в качестве бустеров

Администрация США по надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) приняла использование вакцин Moderna и Johnson&Johnson в качестве бустеров. В прошлом месяце разрешили использовать Pfizer / BioNTech.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"Доступность этих бустеров важна для сохранения защиты от COVID-19", - заявила действующий комиссионер FDA Дженет Вудкок.
С течением времени у некоторых людей, прошедших полный курс вакцинации - отмечается снижение иммунитета против коронавируса.
По состоянию на сегодня, в США бустерные прививки сделали более 11,2 млн граждан.