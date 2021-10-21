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В США дозволили використовувати Moderna і Johnson&Johnson в якості бустерів

Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація США з нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) ухвалила застосування вакцин Moderna і Johnson&Johnson в якості бустерів. Минулого місяця дозволили використовувати Pfizer/BioNTech.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Доступність цих бустерів важлива для збереження захисту від COVID-19", - заявила чинний комісіонер FDA Дженет Вудкок.

З гідно з даними досліджень, з плином часу у деяких людей, які пройшли повний курс вакцинації - відмічається зниження імунітету проти коронавірусу.

Станом на сьогодні, в США бустерні щеплення зробили більше ніж 11,2 млн громадян.

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