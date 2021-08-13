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США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

Автор: Инна Собора

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В четверг регулирующий орган США внес поправки в разрешения на экстренное использование вакцин. Таким образор разрешили дополнительную дозу вакцины для определенных категорий людей.

"Особенно для реципиентов трансплантации твердых органов или тех, у кого диагностирован иммунодефицит", - говорится в сообщении.

Pfizer ранее заявила, что эффективность вакцины, разработанной с помощью BioNTech, со временем падает, ссылаясь на исследование, которое показало эффективность 84% с пика 96% через четыре месяца после второй дозы.

Moderna также заявила о возможной необходимости в бустерных дозах, особенно с учетом того, что вариант Delta вызвал повторное инфицирование полностью вакцинированных людей.

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