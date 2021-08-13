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США дозволили третю дозу вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna

Автор: Инна Собора

Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США схвалило застосування бустерної дози вакцин від коронавірусу для людей з ослабленим імунітетом. Йдеться про препарати Pfizer і Moderna.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У четвер регулюючий орган США вніс поправки в дозволи на екстрене використання вакцин. Таким чином дозволили додаткову дозу вакцини для певних категорій людей.

"Особливо для реципієнтів трансплантації твердих органів або тих, у кого діагностовано імунодефіцит", - йдеться в повідомленні.

Pfizer раніше заявила, що ефективність вакцини, розробленої за допомогою BioNTech, з часом падає, посилаючись на дослідження, яке показало ефективність 84% з піку 96% через чотири місяці після другої дози.

Moderna також заявила про можливу необхідність в бустерних дозах, особливо з урахуванням того, що варіант Delta викликав повторне інфікування повністю вакцинованих людей.

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