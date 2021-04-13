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В США рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Автор: РБК-Украина

Федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. У шести вакцинированных в США развилось редкое заболевание, связанное с тромбами.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Twitter.

Сейчас изучаются данные о шести зарегистрированных в США случаях редкого и тяжелого типа тромбов у людей после вакцинации.

"В настоящее время эти побочные эффекты крайне редки", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день почти семь миллионов человек в Соединенных Штатах получили прививки вакциной компании Johnson & Johnson.

Напомним, европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной Johnson & Johnson от коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.

Кроме того, в США временно закрыли два центра вакцинации от коронавируса Johnson & Johnson - в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.

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Новости Украины Вакцина от коронавирусавакцинацияКоронавирусСоединенные Штаты Америки
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