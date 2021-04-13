У США рекомендували призупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson

Федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У шести вакцинованих в США розвинулось рідкісне захворювання, пов'язане з тромбами.
Про це повідомляє прес-служба Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в Twitter.
Зараз вивчаються дані про шість зареєстрованих в США випадках рідкісного і важкого типу тромбів у людей після вакцинації.
"В цей час ці побічні ефекти вкрай рідкісні", - йдеться в повідомленні.
На сьогодні майже сім мільйонів людей у Сполучених Штатах отримали щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson.
Нагадаємо, європейський регулятор медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson від коронавірусу і виникненням тромбів. Нині відомо про чотири випадки тромбозу після використання препарату.
Крім того, у США тимчасово закрили два центру вакцинації від коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.