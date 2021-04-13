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У США рекомендували призупинити вакцинацію препаратом Johnson & Johnson

Автор: РБК-Україна

Федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У шести вакцинованих в США розвинулось рідкісне захворювання, пов'язане з тромбами.

Про це повідомляє прес-служба Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в Twitter.

Зараз вивчаються дані про шість зареєстрованих в США випадках рідкісного і важкого типу тромбів у людей після вакцинації.

"В цей час ці побічні ефекти вкрай рідкісні", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні майже сім мільйонів людей у Сполучених Штатах отримали щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson.

Нагадаємо, європейський регулятор медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson від коронавірусу і виникненням тромбів. Нині відомо про чотири випадки тромбозу після використання препарату.

Крім того, у США тимчасово закрили два центру вакцинації від коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

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Новини України Вакцина від коронавірусувакцинаціяКоронавірусСполучені Штати Америки
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