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В США рекомендуют вакцины Pfizer и Moderna вместо Johnson&Johnson: названа причина

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США, Пятница 17 декабря 2021 05:06
В США рекомендуют вакцины Pfizer и Moderna вместо Johnson&Johnson: названа причина Фото: вакцину Johnson&Johnson в США советуют заменить (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США вакцину от коронавируса Johnson&Johnson рекомендуют заменить Pfizer или Moderna. За такое решение проголосовал консультативный комитет Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Причиной решения стал риск редких случаев свертывания крови после Johnson&Johnson. При этом отмечается, что после Pfizer или Moderna таких случаев не было.

"Странная проблема со свертыванием крови стала причиной девяти подтвержденных смертей после вакцинации J&J, в то время как вакцины Pfizer и Moderna не имеют такого риска и также кажутся более эффективными", - заявили в CDC.

До этого в США рассматривали все три вакцины от COVID-19, доступные американцам. При этом вакцина J&J имела преимущества из-за однократной дозы и доступности.

Однако советники CDC заявили, что многое изменилось с момента начала выпуска вакцин. Новые данные отслеживания безопасности вакцин убедили комиссию в том, что, хоть случаи свертывания крови из-за J&J остаются очень редкими, они возникают и не только у молодых женщин, как первоначально предполагалось.

В то же время в CDC отметили, что вакцина J&J Janssen должна быть доступной для пациентов, которые в пользу ее сделали выбор.

"Я бы не рекомендовала вакцину Janssen членам моей семьи, но некоторые пациенты могут и должны иметь возможность выбрать эту вакцину", - сказала советник CDC, доктор Бет Белл.

Напомним, что J&J проверяли свою вакцину на эффективность от штамма "Омикрон". Также там начали выпускать новую вакцину.

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