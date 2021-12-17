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У США рекомендують вакцини PF Moderna замість Johnson&Johnson: названа причина

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США, П'ятниця 17 грудня 2021 05:06
У США рекомендують вакцини PF Moderna замість Johnson&Johnson: названа причина Фото: вакцину Johnson&Johnson в США радять замінити (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США вакцину від коронавірусу Johnson&Johnson рекомендують замінити Pfizer або Moderna. За таке рішення проголосував консультативний комітет центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Причиною рішення став ризик рідкісних випадків згортання крові після Johnson&Johnson. При цьому наголошується, що після Pfizer або Moderna таких випадків не було.

"Дивна проблема зі згортанням крові стала причиною дев'яти підтверджених смертей після вакцинації J&J, в той час як вакцини Pfizer і Moderna не мають такого ризику і також здаються більш ефективними", - заявили в CDC.

До цього в США розглядали всі три вакцини від COVID-19, доступні американцям. При цьому вакцина J&J мала переваги через одноразову дозу та доступність.

Проте радники CDC заявили, що багато чого змінилося з моменту початку випуску вакцин. Нові дані відстеження безпеки вакцин переконали комісію в тому, що, хоч випадки згортання крові через J&J залишаються дуже рідкісними, вони виникають і не тільки у молодих жінок, як спочатку передбачалося.

У той же час в CDC відзначили, що вакцина J&J Janssen повинна бути доступною для пацієнтів, які на користь її зробили вибір.

"Я б не рекомендувала вакцину Janssen членам моєї сім'ї, але деякі пацієнти можуть і повинні мати можливість вибрати цю вакцину", - сказала радник CDC, доктор Бет Белл.

Нагадаємо, що J&J перевіряли свою вакцину на ефективність від штаму "Омікрон". Також там почали випускати нову вакцину.

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