У США рекомендують вакцини PF Moderna замість Johnson&Johnson: названа причина

У США вакцину від коронавірусу Johnson&Johnson рекомендують замінити Pfizer або Moderna. За таке рішення проголосував консультативний комітет центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Причиною рішення став ризик рідкісних випадків згортання крові після Johnson&Johnson. При цьому наголошується, що після Pfizer або Moderna таких випадків не було.

"Дивна проблема зі згортанням крові стала причиною дев'яти підтверджених смертей після вакцинації J&J, в той час як вакцини Pfizer і Moderna не мають такого ризику і також здаються більш ефективними", - заявили в CDC.

До цього в США розглядали всі три вакцини від COVID-19, доступні американцям. При цьому вакцина J&J мала переваги через одноразову дозу та доступність.

Проте радники CDC заявили, що багато чого змінилося з моменту початку випуску вакцин. Нові дані відстеження безпеки вакцин переконали комісію в тому, що, хоч випадки згортання крові через J&J залишаються дуже рідкісними, вони виникають і не тільки у молодих жінок, як спочатку передбачалося.

У той же час в CDC відзначили, що вакцина J&J Janssen повинна бути доступною для пацієнтів, які на користь її зробили вибір.