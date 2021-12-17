В США рекомендуют вакцины Pfizer и Moderna вместо Johnson&Johnson: названа причина

Причиной решения стал риск редких случаев свертывания крови после Johnson&Johnson. При этом отмечается, что после Pfizer или Moderna таких случаев не было.

"Странная проблема со свертыванием крови стала причиной девяти подтвержденных смертей после вакцинации J&J, в то время как вакцины Pfizer и Moderna не имеют такого риска и также кажутся более эффективными", - заявили в CDC.

"Я бы не рекомендовала вакцину членам моей семьи, но некоторые пациенты могут и должны иметь возможность выбрать эту вакцину", - сказала советник CDC, доктор Бет Белл.