США сокращает заказы на COVID-вакцины: спрос на прививки стал меньше

Прислать только часть вакцин просят штаты от Южной Каролины до Вашингтона. Количество отклоненных вакцин составляет сотни тысяч доз только на этой неделе, что является яркой иллюстрацией проблемы нерешительности в отношении вакцинации в США.

В то же время руководители правительства от администрации Байдена делают все возможное, чтобы убедить людей сделать прививку. Вакцинированно в США уже 57% взрослого населения. Более 150 миллионов американцев получили одну дозу вакцины.

Правительство в США распределяет вакцины по каждому штату в зависимости от численности населения, а затем штаты сами решают, сколько доз они хотят заказывать каждую неделю. Раньше штаты обычно запрашивали полное распределение, но теперь они сокращают количество запросов.

К примеру, чиновники Висконсина запросили всего 8% из 162 680 доз, которые им выделили для штата на следующей неделе. В Айове чиновники запросили у федерального правительства 29% доз, выделенных штату на следующей неделе. На прошлой неделе официальные лица Канзаса запросили менее 9% из их 162000 доз. Северная Каролина снизила объем запросов на прошлой неделе на 40%, а Южная Каролина планирует заказать 21% своих доз. Штат Вашингтон также сократил свой заказ примерно на 40%.