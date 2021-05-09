США скорочує замовлення на COVID-вакцини: попит на щеплення став меншим

Надіслати тільки частину вакцин просять штати від Південної Кароліни до Вашингтона. Кількість відхилених вакцин становить сотні тисяч доз тільки на цьому тижні, що є яскравою ілюстрацією проблеми нерішучості щодо вакцинації в США.

У той же час керівники уряду від адміністрації Байдена роблять все можливе, щоб переконати людей зробити щеплення. Вакциновано в США вже 57% дорослого населення. Понад 150 мільйонів американців отримали одну дозу вакцини.

Уряд в США розподіляє вакцини по кожному штату в залежності від чисельності населення, а потім Штати самі вирішують, скільки доз вони хочуть замовляти щотижня. Раніше Штати зазвичай запитували повний розподіл, але тепер вони скорочують кількість запитів.

Наприклад, чиновники Вісконсіна запросили всього 8% з 162 680 доз, які їм виділили для штату на наступному тижні. В Айові чиновники запросили у федерального уряду 29% доз, виділених штату наступного тижня. Минулого тижня офіційні особи Канзасу просили менш як 9% з їх 162000 доз. Північна Кароліна знизила обсяг запитів минулого тижня на 40%, а Південна Кароліна планує замовити 21% своїх доз. Штат Вашингтон також скоротив своє замовлення приблизно на 40%.