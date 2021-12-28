США сокращают время изоляции для заболевших COVID-19: оправдано научно

США сокращают время пребывания на изоляции для людей, заболевших COVID-19 и для людей, контактирующих с ними. Центры по профилактике и контролю заболеваний (CDC) заявили, что это решение оправдано научно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Время прибывания на изоляции в США для заболевших коронавирусом и контактирующих с ними сокращено до пяти дней, вместо десяти, при условии отсутствия симптомов у пациентов с COVID-19.

происходит за два дня до и через три дня после появления симптомов коронавируса.

"Эти изменения позволяют каждому безопасно продолжать свою повседневную жизнь" - заявила директор CDC Рошель Валенски.