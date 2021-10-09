В США сообщили о возникновении опасного синдрома у детей после коронавируса "Дельта"

В США предупреждают об увеличении числа случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, который возникает после заболевания штамом коронавируса "Дельта". Подробности о болезни сообщили специалисты в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) - это редкое состояние, при котором различные поражаются части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, и кожу. Также воспаляются глаза или органы желудочно-кишечного тракта.
Рост заболеваемости в США последовал после всплеска штамма коронавируса "Дельта" этим летом.
Медики отмечают, что синдром может вызвать тяжелые состояния у детей и оказаться
Напомним, что в ВОЗ запустили программу по распределению вакцин от коронавируса. По данным организации, в мире нужно вакцинировать 70% населения, чтоб побороть вирус.