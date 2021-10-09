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В США сообщили о возникновении опасного синдрома у детей после коронавируса "Дельта"

Автор: Наталья Скороход

В США предупреждают об увеличении числа случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, который возникает после заболевания штамом коронавируса "Дельта". Подробности о болезни сообщили специалисты в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) - это редкое состояние, при котором различные поражаются части тела, включая сердце, легкие, почки, мозг, и кожу. Также воспаляются глаза или органы желудочно-кишечного тракта.

Рост заболеваемости в США последовал после всплеска штамма коронавируса "Дельта" этим летом.

Медики отмечают, что синдром может вызвать тяжелые состояния у детей и оказаться

Напомним, что в ВОЗ запустили программу по распределению вакцин от коронавируса. По данным организации, в мире нужно вакцинировать 70% населения, чтоб побороть вирус.

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