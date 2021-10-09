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У США повідомили про виникнення небезпечного синдрому у дітей після коронавірусу "Дельта"

Автор: Наталья Скороход

В США попереджають про збільшення числа випадків мультисистемного запального синдрому у дітей, який виникає після захворювання штамом коронавірусу "Дельта". Подробиці про хворобу повідомили фахівці в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Мультисистемний запальний синдром ( MIS-C) - це рідкісний стан, при якому різні уражаються частини тіла, включаючи серце, легені, нирки, мозок, і шкіру. Також запалюються очі або органи шлунково-кишкового тракту.

Зростання захворюваності в США послідувало після сплеску штаму коронавірусу "Дельта" цього літа.

Медики відзначають, що синдром може викликати важкі стани у дітей і виявитися

Нагадаємо, що у ВООЗ запустили програму з розподілу вакцин від коронавірусу. За даними організації, у світі потрібно вакцинувати 70% населення, щоб побороти вірус.

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