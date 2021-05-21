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США увеличивает экспорт COVID-вакцин: каким странам повезло больше

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США, Пятница 21 мая 2021 01:14
США увеличивает экспорт COVID-вакцин: каким странам повезло больше Фото: США отправит миллион вакцин в другие страны (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки увеличивают экспорт вакцин от коронавируса собственного производства. Поэтому некоторые страны получат миллионы доз вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, произведенных в США.

Об этом сообщает Reuters.

США становятся ведущим экспортером вакцин от коронавируса и готовятся отправить миллионы доз в страны на своем полушарии.

В качестве приоритетных для экспорта США выбирает страны, которые сильно страдают от этого вируса.

Источники сообщили изданию, что одной из таких стран является Латинская Америка, где безуспешно борются со вспышками. Эта страна готова получить миллионы вакцин американского производства уже в ближайшие недели.

Также экспортировать вакцину будут в Бразилию, которая стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран мира. Там на этой неделе зарегистрировано более 15 миллионов случаев заболевания и 400 000 смертей.

Еще один источник сообщил изданию, что компания Pfizer, которая разработала вакцину совместно с немецким партнером BioNTech SE, производит около 10 миллионов доз в США каждую неделю для экспорта, поскольку ее внутреннее производство опережает спрос на вакцины в США.

Компания осуществляет поставки вакцины Pfizer со своего завода в Мичигане в соседние страны - Канаду и Мексику и порядка 10 других латиноамериканских стран.

Недавно вакцину Pfizer получили Бразилия, Коста-Рика, Эквадор, Перу и Уругвай.

Также источники говорят, что в Белом доме еще не определились, каким странам будут отправлять дозы вакцин, которые обещал отправить президент Джо Байден. Там обсуждают, что стоит отдавать предпочтение странам, которые находятся в одном полушарии с Соединенными Штатами, потому что это было бы в интересах американского народа.

"Критерии для совместного использования вакцины будут эпидемиологическими и включать географическую гибкость, чтобы можно было вносить корректировки по мере изменения пандемии", - сообщил источник.

Напомним, во Франции начнут вакцинацию от коронавируса всех желающих. Это начнется в самом конце мая.

Ранее сообщалось, что в Японии одобрили вакцины Moderna и AstraZeneca. Такое решение приняли в Минздраве.

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