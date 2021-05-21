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США збільшує експорт COVID-вакцин: яким країнам пощастило більше

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США, П'ятниця 21 травня 2021 01:14
США збільшує експорт COVID-вакцин: яким країнам пощастило більше Фото: США відправить мільйон вакцин в інші країни (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки збільшують експорт вакцин від коронавірусу власного виробництва. Тому деякі країни отримають мільйони доз вакцин Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, вироблених в США.

Про це повідомляє Reuters.

США стають провідним експортером вакцин від коронавірусу і готуються відправити мільйони доз в країни на своїй півкулі.

В якості пріоритетних для експорту США вибирає країни, які сильно страждають від цього вірусу.

Джерела повідомили виданню, що однією з таких країн є Латинська Америка, де безуспішно борються зі спалахами. Ця країна готова отримати мільйони вакцин американського виробництва вже в найближчі тижні.

Також експортувати вакцину будуть до Бразилії, яка стала однією з найбільш постраждалих від пандемії країн світу. Там на цьому тижні зареєстровано понад 15 мільйонів випадків захворювання і 400 000 смертей.

Ще одне джерело повідомило виданню, що компанія Pfizer, яка розробила вакцину спільно з німецьким партнером BioNTech SE, виробляє близько 10 мільйонів доз в США щотижня для експорту, оскільки її внутрішнє виробництво випереджає попит на вакцини в США.

Компанія здійснює поставки вакцини Pfizer зі свого заводу в Мічигані в сусідні країни - Канаду, Мексику і близько 10 інших латиноамериканських країн.

Нещодавно вакцину Pfizer отримали Бразилія, Коста-Ріка, Еквадор, Перу і Уругвай.

Також джерела кажуть, що в Білому домі ще не визначилися, яким країнам будуть відправляти дози вакцин, які обіцяв відправити президент Джо Байден. Там обговорюють, що варто віддавати перевага країнам, які знаходяться в одній півкулі зі Сполученими Штатами, тому що це було б в інтересах американського народу.

"Критерії для спільного використання вакцини будуть епідеміологічними і включати географічну гнучкість, щоб можна було вносити коригування в міру зміни пандемії", - повідомило джерело.

Нагадаємо, у Франції почнуть вакцинацію від коронавірусу всіх бажаючих. Це почнеться в самому кінці травня.

Раніше повідомлялося, що в Японії схвалили вакцини Moderna і AstraZeneca. Таке рішення прийняли в МОЗ.

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