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В США возвращают масочный режим для вакцинированных лиц

Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки приняли решение вернуть обязательный масочный режим для вакцинированных лиц. Соответствующее ограничение касается районов с высоким уровнем передачи заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт AFP News Agency.

Согласно сообщению, в США вакцинированые люди снова обязаны носить защитные маски в районах с высоким уровнем передачи вируса.

Как сообщает AP news, соответствующее решение было принято после обновления информации о распространении штамма "Дельта" среди вакцинированных лиц. В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призывают носить защитные маски учителей, учеников и других посетителей учебных заведений - независимо от статуса вакцинации.

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