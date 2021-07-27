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В США повертають масковий режим для вакцинованих осіб

Автор: Сергій Пишкін

В Сполучених Штатах Америки прийняли рішення повернути обов’язковий масковий режим для вакцинованих осіб. Відповідне обмеження стосується районів з високим рівнем передачі захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт AFP News Agency.

Згідно з повідомленням, в США вакциновані люди знову зобов’язані носити захисні в районах з високим рівнем передачі вірусу.

Як повідомляє AP news, відповідне рішення було прийняте після оновлення інформації стосовно поширення штаму "Дельта" серед вакцинованих осіб. Зокрема, Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) закликають носити захисні маски вчителів, учнів й інших відвідувачів навчальних закладів - незалежно від статусу вакцинації.

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