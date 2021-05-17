США выделят 80 млн доз COVID-вакцин для помощи другим странам, - Белый дом

Белый дом анонсировал выделение 80 млн доз вакцин от коронавируса , которые пойдут на помощь другим нуждающимся странам. В ближайшее время об этом официально объявит президент США Джо Байден.

Она заявила, что сегодня администрация президента США приняла решение о выделении дополнительных 20 млн доз вакцин от коронавируса к запланированным изначально 60 млн.

По словам пресс-секретаря администрации Байдена, эти 80 млн доз поступят странам к концу июня 2021 года.