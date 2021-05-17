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США выделят 80 млн доз COVID-вакцин для помощи другим странам, - Белый дом

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Вашингтон, Понедельник 17 мая 2021 19:50
США выделят 80 млн доз COVID-вакцин для помощи другим странам, - Белый дом Фото: Джен Псаки, представитель Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белый дом анонсировал выделение 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые пойдут на помощь другим нуждающимся странам. В ближайшее время об этом официально объявит президент США Джо Байден.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она заявила, что сегодня администрация президента США приняла решение о выделении дополнительных 20 млн доз вакцин от коронавируса к запланированным изначально 60 млн.

По словам пресс-секретаря администрации Байдена, эти 80 млн доз поступят странам к концу июня 2021 года.

В пакет американской помощи вошли вакцины Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Все эти препараты должны быть одобрены федеральным регулятором перед отправкой за границу, поэтому сейчас над этим работают.

Напомним, до этого была информация, что США решили поделиться своими запасами вакцины AstraZeneca, поскольку получили достаточное количество других вакцин. Сейчас на территории США изготовлено 10 млн доз этой вакцины, однако ее еще должен одобрить регулятор.

Кроме того, американские СМИ заявляли, что администрация Байдена готова предоставить COVID-вакцину КНДР, чтобы помочь ей побороть пандемию коронавирус, а также привлечь к переговорам.

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