США виділять 80 млн доз COVID-вакцин для допомоги іншим країнам, - Білий дім

Білий дім анонсував виділення 80 млн доз вакцин від коронавірусу , які підуть на допомогу іншим країнам, що цього потребують. Найближчим часом про це офіційно оголосить президент США Джо Байден.

Вона заявила, що сьогодні адміністрація президента США ухвалила рішення про виділення додаткових 20 млн доз вакцин від коронавірусу до запланованих спочатку 60 млн.

За словами речниці адміністрації Байдена, ці 80 млн доз будуть надійдуть країнам до кінця червня 2021 року.