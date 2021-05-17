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США виділять 80 млн доз COVID-вакцин для допомоги іншим країнам, - Білий дім

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Вашингтон, Понеділок 17 травня 2021 19:50
США виділять 80 млн доз COVID-вакцин для допомоги іншим країнам, - Білий дім Фото: Джен Псакі, речник Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Білий дім анонсував виділення 80 млн доз вакцин від коронавірусу, які підуть на допомогу іншим країнам, що цього потребують. Найближчим часом про це офіційно оголосить президент США Джо Байден.

Про це журналістам заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона заявила, що сьогодні адміністрація президента США ухвалила рішення про виділення додаткових 20 млн доз вакцин від коронавірусу до запланованих спочатку 60 млн.

За словами речниці адміністрації Байдена, ці 80 млн доз будуть надійдуть країнам до кінця червня 2021 року.

До пакету американської допомоги увійшли вакцини Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson та AstraZeneca. Всі ці препарати мають бути схвалені федеральним регулятором перед відправкою за кордон, тому наразі над цим працюють.

Нагадаємо, до цього була інформація, що США вирішили поділитися своїми запасами вакцини AstraZeneca, оскільки отримали достатню кількість інших вакцин. Наразі на території США виготовлено 10 млн доз цієї вакцини, однак її ще має схвалити регулятор.

Крім того, американські ЗМІ заявляли, що адміністрація Байдена готова надати COVID-вакцину КНДР, щоб допомогти їй побороти пандемію коронавірусу, а також заохотити до переговорів.

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