США выпустили препарат с искусственными антителами коронавируса

"Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в среду, 8 декабря, выдало экстренное разрешение на использование препарата Evusheld, разработанного компанией AstraZeneca", - пишет издание.

При этом в организации предупредили, что препарат не является альтернативой для людей, которым рекомендована вакцинация от коронавирусной инфекции. Он предназначен только для тех, у кого ослабленная иммунная система и тех, кто не может быть привит по медицинским причинам или из-за сильной аллергии.

Evusheld можно давать пациентам старше 12 лет. Препарат содержит комбинацию из двух видов синтетических антител, которые вводятся путем двух инъекций друг за другом. Эти антитела помогают иммунной системе бороться с коронавирусом, атакуя спайковый белок, позволяющий вирусу внедряться в клетки. По данным FDA, данный медикамент защищает от заражения коронавирусом в течение полугода.

Стоит отметить, что его не могут использовать уже инфицированные пациенты.