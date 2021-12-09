США випустили препарат зі штучними антитілами коронавірусу

"Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) в середу, 8 грудня, видало екстрений дозвіл на використання препарату Evusheld, розробленого компанією AstraZeneca", - пише видання.

При цьому в організації попередили, що препарат не є альтернативою для людей, яким рекомендована вакцинація від коронавірусної інфекції. Він призначений тільки для тих, у кого ослаблена імунна система і тих, хто не може бути щеплений з медичних причин або через сильну алергії.

Evusheld можна давати пацієнтам старше 12 років. Препарат містить комбінацію з двох видів синтетичних антитіл, які вводяться шляхом двох ін'єкцій одну за одною. Ці антитіла допомагають імунній системі боротися з коронавірусом, атакуючи спайковий білок, що дозволяє вірусу вбудовуватися в клітини. За даними FDA, даний медикамент захищає від зараження коронавірусом протягом півроку.

Варто відзначити, що його не можуть використовувати вже інфіковані пацієнти.