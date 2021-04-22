UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США выявили массовое загрязнение вакцины Johnson & Johnson на заводе из-за антисанитарии

Автор: РБК-Украина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выявило массовое загрязнение вакцин от коронавируса компании Johnson & Johnson. Их производили на заводе биотехнологической фирмы Emergent BioSolutions в штате Балтимор, его работа приостановлена.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление FDA.

По данным телеканала, при производстве загрязнению подверглись миллионы доз вакцин Johnson & Johnson из-за проблем с исходным сырьем. Отмечается, что американский регулятор подготовил отчет, в котором обозначены проблемы, выявленные на заводе. Среди них - несоблюдение правил по предотвращению загрязнения препарата, несоответствие помещений производству вакцины, недостаточная подготовка сотрудников, а также антисанитария.

В основу отчета FDA легли видео с камер наблюдения и результаты посещения представителями регулятора цехов по производству вакцины. Отмечается, что компоненты препарата и контейнеры для исходного сырья не дезинфицировались и хранились в условиях, способствующих его загрязнению. Кроме того, процедуры, обеспечивающие производство лекарственных веществ, были "неадекватными", а сотрудники не обладают достаточной квалификацией.

"Что касается уже произведенных вакцин, они пройдут дополнительное тестирование и будут тщательно изучены для того, чтобы удостовериться в их качестве до распространения. Мы не допустим выпуск какого-либо препарата до тех пор, пока мы не уверены в его соответствии нашим ожиданиям относительно его качества", - уточнил регулятор.

Уточняется, что ни одна из вакцин Johnson & Johnson, произведенная на заводе в Балтиморе, не была использована.

Отметим, в ЕС вакцинация препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.

Напомним, Федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцина
Читайте также
Степанов: в Украине не было утилизации остаточных доз вакцины от COVID
Новую партию вакцины AstraZeneca доставят в Украину завтра
Минздрав просит Китай ускорить поставки 1,7 млн доз вакцины Sinovac
Прогноз погоды