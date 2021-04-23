В США зафиксировали смерть и госпитализацию после использования вакцины Johnson & Johnson

Инциденты произошли перед собранием представителей CDC в пятницу для обсуждения вопроса безопасности вакцины Johnson & Johnson.

"Важно помнить, что только из-за того, что о чем-то сообщается, это не обязательно означает, что оно было вызвано вакциной или связано с ней", - сказала Имельда Гарсия из Техасского агентства здравоохранения, сообщает американская газета "Остин".

Женщина в Орегоне, которой было за 50 лет, получила вакцину Johnson & Johnson до того, как был издан приказ о паузе в ее использовании, говорится в сообщении органа здравоохранения штата.

У нее появился "редкий, но серьезный сгусток крови в течение двух недель после вакцинации", который наблюдался в сочетании с очень низким уровнем тромбоцитов, добавил Орегонский орган здравоохранения.

Там отметили, что выводы можно будет сделать только после завершения расследования.

Также женщину в Техасе, которая получила вакцину J&J, госпитализировали с симптомами, подобными симптомам шести человек в США, у которых недавно появились сгустки крови после прививки, заявил представитель Техасского агентства здравоохранения.

Оба штата подтвердили, что новые случаи были отдельными от предыдущих шести инцидентов.

На прошлой неделе американские агентства здравоохранения рекомендовали сделать паузу в применении вакцины J&J из-за шести редких случаев образования тромбов среди примерно семи миллионов людей, получивших прививки.

Во вторник Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что выявило возможную связь между вакциной J&J и редкими проблемами свертывания крови у взрослых, получавших дозы в США, но отметило, что польза от прививки превышает риски.