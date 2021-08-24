В США закрывают школы из-за новых вспышек COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В США некоторые школы прекратили очные занятия полностью из-за вспышек коронавируса. Также некоторые заведения отправили по домам целые классы или попросили половину своих учеников оставаться дома по гибридному графику. Такие случаи произошли в основном в небольших сельских районах.

К примеру в штате Джорджия 40% учащихся находятся на карантине или на изоляции. На прошлой неделе округ перешел на онлайн-обучение до 13 сентября.

Согласно данным штата, более 1 из каждых 100 детей школьного возраста за последние две недели получили положительный результат на COVID-19. У детей в возрасте от 5 до 17 лет в настоящее время больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем у взрослых.

По стране некоторые школы начинают работу позже, чем планировалось. Один район в Западном Орегоне отодвинул начало занятий на неделю после того, как несколько сотрудников контактировали с заболевшим учителем.