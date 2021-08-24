В США закрывают школы из-за новых вспышек COVID-19
В США некоторые школы вынуждены переходить на смешанное обучение. Это происходит из-за увеличения новых вспышек COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В США некоторые школы прекратили очные занятия полностью из-за вспышек коронавируса. Также некоторые заведения отправили по домам целые классы или попросили половину своих учеников оставаться дома по гибридному графику. Такие случаи произошли в основном в небольших сельских районах.
К примеру в штате Джорджия 40% учащихся находятся на карантине или на изоляции. На прошлой неделе округ перешел на онлайн-обучение до 13 сентября.
Согласно данным штата, более 1 из каждых 100 детей школьного возраста за последние две недели получили положительный результат на COVID-19. У детей в возрасте от 5 до 17 лет в настоящее время больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем у взрослых.
По стране некоторые школы начинают работу позже, чем планировалось. Один район в Западном Орегоне отодвинул начало занятий на неделю после того, как несколько сотрудников контактировали с заболевшим учителем.
До этого были большие надежды на то, что школы по всей стране смогут приблизиться к нормальной жизни без дистанционного обучения, которое мешало работе некоторых родителей и ухудшало успеваемость многих учащихся.
Напомним, что в США одобрили вакцинацию третьей дозой и уже перешли к практике. Такие дозы вакцин получат Джо Байден и первая леди США.