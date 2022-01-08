США заявили о пике по количеству детских госпитализаций из-за COVID

"Тревожная тенденция подчеркивает необходимость делать прививки", - сказала Рошель Валенски, директор Центров контроля и профилактики заболеваний.

Она отметила, что с середины декабря, когда штамм "Омикрон" быстро распространился по всей стране, уровень госпитализации детей стремительно вырос.

Согласно данным CDC, полученным из более 250 больниц в 14 штатах, уровень госпитализированных детей в возрасте от 5 до 17 лет составляет примерно 1 на 100 000.

"В общем, уровень госпитализаций в педиатрии самый высокий по сравнению с любым предыдущим этапом пандемии", - сказала Валенски.

Она отметила, что не более 50% детей в возрасте от 12 до 18 лет и только 16% детей в возрасте от 5 до 11 лет полностью вакцинированы.

Тенденция роста госпитализации среди детей обусловлена высоким уровнем госпитализации в пяти штатах: Джорджии, Коннектикуте, Теннесси, Калифорнии и Орегоне, причем самый большой рост наблюдается в Джорджии, сообщает CDC.