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США заявили про пік за кількістю дитячих госпіталізацій через COVID

Автор: Анна Полисученко

Кількість госпіталізацій у США дітей віком до п'яти років з COVID-19 за останні тижні зросла до найвищого рівня з початку пандемії. Такі дані опубліковані в оприлюднених даних Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) щодо вікової групи, яка ще не має дозволу на вакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

"Тривожна тенденція підкреслює необхідність робити щеплення", - сказала Рошель Валенскі, директор Центрів контролю і профілактики захворювань.

Вона зазначила, що з середини грудня, коли штам "Омікрон" швидко поширився по всій країні, рівень госпіталізації дітей стрімко зріс.

Згідно з даними CDC, отриманими з понад 250 лікарень у 14 штатах, рівень госпіталізованих дітей у віці від 5 до 17 років становить приблизно 1 на 100 000.

"Загалом, рівень госпіталізацій в педіатрії найвищий у порівнянні з будь-яким попереднім етапом пандемії", - сказала Валенскі.

Вона зазначила, що не більше 50% дітей у віці від 12 до 18 років і тільки 16% дітей у віці від 5 до 11 років повністю вакциновані.

Тенденція зростання госпіталізації серед дітей обумовлена високим рівнем госпіталізації в п'яти штатах: Джорджії, Коннектикуті, Теннессі, Каліфорнії та Орегоні, причому найбільше зростання спостерігається в Джорджії, повідомляє CDC.

Раніше ми писали, що у США схвалили бустерну вакцинацію з 12 років.

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