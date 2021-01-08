В США заявили о возможном появлении "американского" штамма коронавируса

Рабочая группа Белого дома считает, что в Соединенных Штатах Америки мог появиться и распространиться собственный мутировавший штамм коронавируса. Мутация коронавируса могла вызвать всплеск заболеваемости в осенне-зимний период.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, возможность появления "американского" варианта коронавируса упоминается в отчетах рабочей группы от 3 января, которые телеканал получил в свое распоряжение.

"Этот осенне-зимний всплеск почти вдвое превысил уровень заболеваемости в весенне-летний период. Это ускорение может свидетельствовать о новом штамме коронавируса в США в дополнение к "британскому" штамму, который уже распространился в нашем обществе и может быть на 50% заразней", - говорится в отчете рабочей группы.

Напомним, "британский" штамм коронавируса уже подтвердили в десятках стран мира. Ученые считают, что этот мутировавший вариант коронавируса является более заразным, поэтому быстрее распространяется среди населения.

Кроме того, как считают во Всемирной организации здравоохранения, "британский" штамм коронавируса может стать основным на территории Европы. Эту мутацию уже подтвердили в более 20 европейских странах.