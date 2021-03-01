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Стала известна дата первых поставок вакцины Johnson&Johnson в США

Автор: Инна Собора

Первые поставки в США недавно одобренной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson ожидаются во вторник. Правительство рассчитывает, что это позволит повысить уровень вакцинации.

Об этои пишет Reuters.

Должностные лица США признали, что уровень вакцинации среди меньшинств был "не таким, каким мы в конечном итоге хотели бы их видеть", но заявили, что федеральные чиновники внимательно следят за распределением вакцины, чтобы гарантировать его справедливость.

Они призвали всех граждан Соединенных Штатах пройти вакцинацию, как только придет их очередь.

Ранее эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США рекомендовали одобрить применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Напомним, 5 февраля компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США. Поставки готовы были начать сразу же после того, как получат разрешение.

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Новости Украины ВакцинаСоединенные Штаты Америки
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