Стала известна дата первых поставок вакцины Johnson&Johnson в США

Первые поставки в США недавно одобренной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson ожидаются во вторник. Правительство рассчитывает, что это позволит повысить уровень вакцинации.

Должностные лица США признали, что уровень вакцинации среди меньшинств был "не таким, каким мы в конечном итоге хотели бы их видеть", но заявили, что федеральные чиновники внимательно следят за распределением вакцины, чтобы гарантировать его справедливость.

Они призвали всех граждан Соединенных Штатах пройти вакцинацию, как только придет их очередь.