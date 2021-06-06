Стало известно, как будут работать COVID-паспорта для украинцев

По его словам, внедрение электронных паспортов вакцинации позволит украинцам путешествовать по странам Евросоюза. Систему запустят уже в июле.

"Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне. Пока я не вижу оснований для беспокойства" , - отметил Лапий.

При этом Лапий отметил, что украинцам, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса, не нужно опасаться, что въезд в Евросоюз для них будет закрыт. Для поездок им нужно будет сдавать ПЦР- или Экспрес- тесты и проходить изоляцию, как этого требуют в ЕС.

Для того, чтоб облегчить путешествия за границу, нужны прививки и сертификат о вакцинации. Лапий уточнил, что срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.

"Большинство вакцин предполагают введение двух доз, у которых нет срока давности. Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз - одна или две. Все, кто проходит вакцинацию в Украине против COVID-19 уже есть в электронной базе данных ", - пояснил эксперт.

Возвращаясь в Украину, граждане могут пользоваться тем же сертификатом и не проходить тесты на коронавирус. Правда, пока эта опция не работает.

"Идея в том, чтобы по возвращении вы пользовались этим же электронным сертификатом о вакцинации, поскольку вы привиты, и у него нет срока давности. Пока это не работает в Украине, как и во многих других странах", - сказал Лапий.