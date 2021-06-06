Стало відомо, як працюватимуть COVID-паспорти для українців

За його словами, впровадження електронних паспортів вакцинації дозволить українцям подорожувати країнами Євросоюзу. Систему запустять вже в липні.

"Є план дій, щоб 1 липня запустити цю систему. Не тільки Міністерство охорони здоров'я впроваджує такі електронні сертифікати. Тому що, наприклад, без Міністерства закордонних справ неможливо, адже узгодження ведуться і на міжнародному рівні. Поки я не бачу підстав для занепокоєння", - зазначив Лапій.

При цьому Лапій зазначив, що українцям, які ще не пройшли вакцинацію від коронавірусу, не потрібно побоюватися, що в'їзд до Євросоюзу для них буде закритий. Для поїздок їм потрібно буде здавати ПЛР - або експрес-тести і проходити ізоляцію, як цього вимагають в ЄС.

Для того, щоб полегшити подорожі за кордон, потрібні щеплення і сертифікат про вакцинацію. Лапій уточнив, що термін дії сертифіката буде залежати від кількості доз вакцини.

"Більшість вакцин припускають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Можливо, через рік буде прийнято рішення про те, що необхідно вводити додаткову дозу. Країни можуть самостійно приймати рішення про кількість доз - одна або дві. Всі, хто проходить вакцинацію в Україні проти COVID-19 вже є в електронній базі даних", - пояснив експерт.

Повертаючись в Україну, громадяни можуть користуватися тим же сертифікатом і не проходити тести на коронавірус. Правда, поки ця опція не працює.

"Ідея в тому, щоб після повернення ви користувалися цим же електронним сертифікатом про вакцинацію, оскільки ви щеплені, і у нього немає терміну давності. Поки це не працює в Україні, як і в багатьох інших країнах", - сказав Лапій.