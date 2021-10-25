ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Стало известно, как можно комбинировать COVID-вакцины для дополнительной дозы

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 октября 2021 12:25
Стало известно, как можно комбинировать COVID-вакцины для дополнительной дозы Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

При введении дополнительной дозы вакцины от COVID можно будет комбинировать препараты. Но на основании стандартных рекомендаций.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, на брифинге заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Если мы говорим о сочетании вакцин, то оно уже более или менее урегулировано. Будут использоваться стандартные рекомендации, которые действуют в настоящее время", - отметил он.

По его словам, разрешено сочетание мРНК-вакцин с мРНК-вакцинами, а также сочетание AstraZeneca с мРНК-вакциной

"То есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот. И также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК-вакциной для второй прививки, когда первая была сделана AstraZeneca… Для введения третьей дополнительной вакцины будет действовать такая же норма, то есть принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК", - подчеркнул Кузин.

А что касается других конфигураций, по его словам, на сегодня нет доказательной базы о безопасности и эффективности других сочетаний.

Напомним, ранее Кузин рассказал, кому в Украине будут рекомендовать введение дополнительной дозы COVID-вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе