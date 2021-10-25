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Стало известно, как можно комбинировать COVID-вакцины для дополнительной дозы

Автор: Ульяна Безпалько

При введении дополнительной дозы вакцины от COVID можно будет комбинировать препараты. Но на основании стандартных рекомендаций.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, на брифинге заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Если мы говорим о сочетании вакцин, то оно уже более или менее урегулировано. Будут использоваться стандартные рекомендации, которые действуют в настоящее время", - отметил он.

По его словам, разрешено сочетание мРНК-вакцин с мРНК-вакцинами, а также сочетание AstraZeneca с мРНК-вакциной

"То есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот. И также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК-вакциной для второй прививки, когда первая была сделана AstraZeneca… Для введения третьей дополнительной вакцины будет действовать такая же норма, то есть принцип совместимости мРНК-вакцин или векторной с мРНК", - подчеркнул Кузин.

А что касается других конфигураций, по его словам, на сегодня нет доказательной базы о безопасности и эффективности других сочетаний.

Напомним, ранее Кузин рассказал, кому в Украине будут рекомендовать введение дополнительной дозы COVID-вакцин.

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