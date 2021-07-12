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Стало известно, почему Украина получает вакцину Pfizer мелкими партиями

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 15:45
Стало известно, почему Украина получает вакцину Pfizer мелкими партиями Фото: поставки вакцины Pfizer (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина получает вакцину Pfizer от коронавируса мелкими партиями, поскольку ее доставка логистически сложная. К тому же ранее таких вакцин в Украине не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского представительства Crown Agents Татьяны Коротченко в интервью "Интерфакс-Украина".

Отметим, Crown Agents является посредником при закупке вакцин от COVID мировых производителей для Украины. По словам Коротченко, поставки мелкими партиями связаны с тем, что вакцина Pfizer требует специфического температурного режима поставки при -70 градусов и долго хранить ее экономически невыгодно.

"Мы возим эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства, поэтому можем говорить о том, что механизм ввоза вакцины мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили - привезли следующую партию. Везти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике - дорого", - отметила Коротченко.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина Pfizer стала доступной в украинских центрах COVID-вакцинации.

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