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Украина получила еще одну партию вакцины Pfizer

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Киев, Среда 09 июня 2021 13:24
Украина получила еще одну партию вакцины Pfizer Фото: еще одна партия Pfizer прибыла в Украину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 10 июня, Украина получила еще одну партию вакцины Pfizer от коронавируса. На этот раз речь идет о вакцине, закупленной за средства государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в Украину прибыли еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech. Ее закупают через международное агентство Crown Agents.

"Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации. Прививки будут осуществляться организованно, мобильными бригадами. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии", - говорится в сообщении.

Отметим, вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer.

Эффективность вакцины составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней. Украина уже получила 234 000 доз этого препарата, закупленного за государственные средства.

Кроме того, Украина уже получила 707 850 доз Pfizer за счет доноров в рамках COVAX - глобальной инициативы по равномерному распределению вакцин против COVID-19. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Напомним, предыдущая партия вакцины Pfizer прибыла накануне.

Ранее британский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer для подростков. Кроме того, и другие страны постепенно начинают вакцинировать подростков.

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