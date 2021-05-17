ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден пообещал сделать США "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 17 мая 2021 20:50
Байден пообещал сделать США "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран и поставят препаратов больше, чем Россия и Китай. Ожидается, что до конца июня Соединенные Штаты поставят другим государствам 80 млн доз препаратов от COVID-19.

Об этом в ходе брифинга в Белом доме сообщил президент США Джо Байден.

"Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда США являлись арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира", - сказал он.

Байден подчеркнул, что сейчас идет много разговоров о росте влияния России и Китая на рынке вакцин от коронавируса. "Мы хотим вести мир за собой - нашими ценностями, этой демонстрацией наших инноваций и творчества", - добавил президент США.

По его словам, США до конца июня поставят другим странам в общей сложности 80 млн доз препаратов от коронавируса. "Больше, чем направили Россия, Китай", - уточнил он.

Решение о выделении США 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые пойдут на помощь другим нуждающимся странам, ранее анонсировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она уточнила, что об этом объявит Джо Байден.

Напомним, до этого была информация, что США решили поделиться своими запасами вакцины AstraZeneca, поскольку получили достаточное количество других вакцин. Сейчас на территории США изготовлено 10 млн доз этой вакцины, однако ее еще должен одобрить регулятор.

Кроме того, американские СМИ заявляли, что администрация Байдена готова предоставить COVID-вакцину КНДР, чтобы помочь ей побороть пандемию коронавирус, а также привлечь к переговорам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Соединенные Штаты Америки Вакцина COVID-19
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19