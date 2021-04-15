Стало известно, сколько доз вакцин выделили для украинских спортсменов

Спортсменов в Украине будут вакцинировать китайским препаратом CoronaVac. Всего для них выделили 1500 доз вакцины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины .

Сегодня вакцинировались Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, Александр Петров - олимпийский чемпион в Пекине, а также еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут принимать участие в Играх ХХХІІ Олимпиады Токио-2020.

Первыми получили прививки в Федерации стрельбы Украины, которая готовится к участию в Олимпийских Играх в Токио.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предоставило квоту на вакцины от коронавирус для спортсменов.

Известно, что в Олимпийских играх не будет обязательного условия относительно того, чтобы только вакцинированные спортсмены принимали участие в соревнованиях. Однако украинские спортсмены, которые поедут в Токио, получили первоочередное право вакцинироваться.

Для них предусмотрено китайские вакцины CoronaVac производства Sinovac. За каждым, кто получит прививку этой вакциной, сразу будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.