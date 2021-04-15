UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, сколько доз вакцин выделили для украинских спортсменов

Автор: Инна Собора

Спортсменов в Украине будут вакцинировать китайским препаратом CoronaVac. Всего для них выделили 1500 доз вакцины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины.

Первыми получили прививки в Федерации стрельбы Украины, которая готовится к участию в Олимпийских Играх в Токио.

Сегодня вакцинировались Сергей Кулиш - серебряный призер Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро, Александр Петров - олимпийский чемпион в Пекине, а также еще 14 спортсменов и их тренеров, которые будут принимать участие в Играх ХХХІІ Олимпиады Токио-2020.

"Сейчас министерство получило 1500 вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предоставило квоту на вакцины от коронавирус для спортсменов.

Известно, что в Олимпийских играх не будет обязательного условия относительно того, чтобы только вакцинированные спортсмены принимали участие в соревнованиях. Однако украинские спортсмены, которые поедут в Токио, получили первоочередное право вакцинироваться.

Для них предусмотрено китайские вакцины CoronaVac производства Sinovac. За каждым, кто получит прививку этой вакциной, сразу будет зарезервирована вторая доза из этой же партии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирусспортсмен
Читайте также
Киевляне больше всего боятся, что COVID-19 заболеют близкие люди, - опрос
Украина предлагает провести у себя испытания израильской вакцины от COVID
Прогноз погоды