RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відомо, скільки доз вакцин виділили для українських спортсменів

Автор: Инна Собора

Спортсменів в Україні будуть вакцинувати китайським препаратом CoronaVac. Всього для них виділили 1500 доз вакцини.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту України.

Першими отримали щеплення у Федерації стрільби України, яка готується до участі в Олімпійських Іграх у Токіо.

Сьогодні вакцинувалися Сергій Куліш - срібний призер Олімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро, Олександр Петрів - олімпійський чемпіон у Пекіні, а також ще 14 спортсменів та їх тренерів, які братимуть участь в Іграх ХХХІІ Олімпіади Токіо-2020.

"Наразі Мінмолодьспорт отримав 1500 вакцин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України надало квоту на вакцини від коронавірусу для спортсменів.

Відомо, що Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови стосовно того, щоб лише вакцинований спортсмен брав участь у змаганнях. Однак українські спортсмени, які поїдуть в Токіо, отримали першочергове право вакцинуватися.

Для них передбачено китайські вакцини CoronaVac виробницва Sinovac. За кожним, хто отримає щеплення цією вакциною, одразу буде зарезервована друга доза з цієї ж партії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірусспортсмен
Читайте також
Кияни найбільше бояться, що на COVID-19 захворіють близькі люди, - опитування 
Україна пропонує провести у себе випробування ізраїльської вакцини від COVID
Прогноз погоди