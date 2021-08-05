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Стало известно, сколько педагогов полностью вакцинированы в Украине

Автор: Инна Собора

В Украине полный курс прививки прошли 308 тысяч работников сферы образования. Лидером по вакцинации является Львовская область, где привито 25 тысяч педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в Facebook.

Лидерами по вакцинации работников школ являются также Запорожская (23,5 тысячи) и Харьковская (17,1 тысяча) области.

Аутсайдеры - Волынская (6,8 тысяч), Черновицкая (6,6 тысяч), Луганская (2,7 тысяч) и Донецка (4,5 тысяч) области.

Кроме того, в Украине вакцинировано почти 44 тысяч работников критической инфраструктуры. Больше всего в Полтавской области-7,3 тыс человек. Меньше всего в Черновицкой области - всего 70. В Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 200 человек.

Отметим, что по данным Минздрава, по состоянию на 2020/2021 учебный год в Украине их было около 440 тысяч учителей.

Ранее правительство изменило условия работы школ после выхода из "зеленой" зоны карантина. Продолжить работу в следующем учебном году смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.

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школаКоронавирусВакцинация