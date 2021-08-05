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Стало відомо, скільки освітян повністю вакциновані в Україні

Автор: Инна Собора

В Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького в Facebook.

Лідерами з вакцинації працівників шкіл є також Запорізька (23,5 тисячі) та Харківська (17,1 тисяча) області.

Аутсайдери - Волинська (6,8 тисяч), Чернівецька (6,6 тисяч), Луганська (2,7 тисяч) та Донецька (4,5 тисяч) області.

Крім того, в Україні вакциновано майже 44 тисяч працівників критичної інфраструктури. Найбільше у Полтавській області - 7,3 тис осіб. Найменше у Чернівецькій області - лише 70. В Івано-Франківській та Тернопільській областях – до 200 осіб.

Зазначимо, що за даними МОЗ, станом на 2020/2021 навчальний рік, в Україні було близько 440 тисяч вчителів.

Раніше уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із "зеленої" зони карантину. Продовжити роботу в наступному навчальному році зможуть тільки ті школи, у яких вакциновані 80% співробітників.

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