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Стало известно, усилят ли карантин в Киеве из-за новых случаев штамма "Дельта"

Автор: РБК-Украина

В Киеве не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако ведется подготовка к третьей волне COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24".

На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.

"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.

Напомним, уже известно о восемь случаев штамма "Дельта" в столице. Еще два зафиксированы в Закарпатской области.

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КарантинКоронавирус "Дельта"