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Стало відомо, чи посилять карантин в Києві через нові випадки штаму "Дельта"

Автор: РБК-Україна

В Києві не будуть посилювати карантин через штам коронавірусу "Дельта". Однак ведеться підготовка до третьої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі "Україна 24".

На питання, чи будуть вводити додаткові заходи у Киеві через "Дельту", він відповів заперечно.

"Ні, сьогодні місто готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Тому що люди повернуться з відпусток. І прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися кінець сперпня, вересень, жовтень місяць", - сказав Рубан.

Нагадаємо, вже відомо про вісім випадків штаму "Дельта" в столиці. Ще два зафіксовані в Закарпатській області.

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