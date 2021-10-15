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Стало известно, когда Житомир может войти в "красную" зону

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Житомир, Пятница 15 октября 2021 11:01
Стало известно, когда Житомир может войти в "красную" зону Фото: мэр Житомира Сергей Сухомлин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Житомир может войти в "красную" зону адаптивного карантина уже через неделю. При этом городские власти решили не отправлять детей на каникулы с 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Житомира Сергея Сухомлина в эфире "Украина 24".

"Я думаю, что через неделю, максимум, Житомир войдет в "красную" зону. Места в больницах у нас есть, никаких проблем с обеспечением нет… Минздрав рекомендовал школам уйти на каникулы с 18 октября, но мы следующую неделю будем проводить обучение в школах и детских садах", - отметил Сухомлин.

На данный момент в "красной" зоне запрещена работа ресторанов, кинотеатров, рынков и фитнес-центров. Ограничение не распространяется на те заведения, где 100% работников и клиентов полностью привиты.

Учебные заведения, где прививки получили менее 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская область первой в Украине перешла в "красную" зону.

Также стало известно, что осенние каникулы в школах могут затянуться, поскольку Минздрав предлагает продлить еще на две недели.

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