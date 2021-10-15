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Стало відомо, коли Житомир може увійти до "червоної" зони

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Житомир, П'ятниця 15 жовтня 2021 11:01
Стало відомо, коли Житомир може увійти до "червоної" зони Фото: мер Житомира Сергій Сухомлин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Через погіршення ситуації з коронавірусом Житомир може увійти до "червоної" зони адаптивного карантину вже за тиждень. При цьому міська влада вирішила не відправляти дітей на канікули з 18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Житомира Сергія Сухомлина в ефірі "Україна 24".

"Я думаю, що через тиждень, максимум, Житомир увійде в "червону" зону. Місця в лікарнях у нас є, ніяких проблем із забезпеченням немає... МОЗ рекомендувало школам піти на канікули з 18 жовтня, але ми наступний тиждень будемо проводити навчання в школах і дитячих садках", - зазначив Сухомлин.

На даний момент в "червоній" зоні заборонена робота ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не поширюється на ті заклади, де 100% працівників і клієнтів повністю щеплені.

Навчальні заклади, де щеплення отримали менше 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсонська область першою в Україні перейшла до "червоної" зони.

Також стало відомо, що осінні канікули в школах можуть затягнутися, оскільки МОЗ пропонує продовжити ще на два тижні.

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