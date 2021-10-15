Стало известно, когда Житомир может войти в "красную" зону

"Я думаю, что через неделю, максимум, Житомир войдет в "красную" зону. Места в больницах у нас есть, никаких проблем с обеспечением нет… Минздрав рекомендовал школам уйти на каникулы с 18 октября, но мы следующую неделю будем проводить обучение в школах и детских садах", - отметил Сухомлин.

На данный момент в "красной" зоне запрещена работа ресторанов, кинотеатров, рынков и фитнес-центров. Ограничение не распространяется на те заведения, где 100% работников и клиентов полностью привиты.

Учебные заведения, где прививки получили менее 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.