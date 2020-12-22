В Стамбуле заявляют о спаде второй волны COVID-19

В Стамбуле - крупнейшем турецком городе, где проживают более 15 млн человек, прошла вторая волна коронавируса. Местные власти считают, что положительной динамики удалось достичь благодаря принятым ограничениям.

Соответствующие статистические данные сообщил губернатор провинции Стамбул Али Йерликайа на своей странице в Twitter.

"Мы прошли пик второй волны вспышки COVID-19. Количество пациентов в стационаре уменьшилось на 4️0️%, в реанимации - на 25%", - написал он.

Напомним, в ноябре Турция ввела ряд новых карантинных ограничений, в частности, на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 21 ноября в этой стране начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

При этом иностранные граждане, которые приезжают в Турцию с туристическими целями, освобождены от соблюдения комендантского часа. Кроме ресторанов в отелях, в обычном режиме работают заведения общественного питания в аэропортах. Во время комендантского часа туристы могут перемещаться из одного города в другой на автомобиле при наличии документов о бронировании.