У Стамбулі заявляють про спад другої хвилі COVID-19

У Стамбулі - найбільшому турецькому місті, де проживають більш як 15 млн людей, пройшла друга хвиля коронавірусу. Місцева влада вважає, що позитивної динаміки вдалося досягти завдяки вжитим обмеженням.

Відповідні статистичні дані повідомив губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікайа на своїй сторінці у Twitter.

"Ми пройшли пік другої хвилі спалаху COVID-19. Кількість пацієнтів у стаціонарі зменшилася на 4️0️%, у ​​реанімації - на 25%", - написав він.

Нагадаємо, в листопаді Туреччина ввела низку нових карантинних обмежень, зокрема, на роботу закладів громадського харчування. Крім того, з 21 листопада у цій країні почала діяти комендантська година. Торговим центрам і ринкам дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари та ресторани працюють тільки на винос.

При цьому іноземні громадяни, які приїжджають до Туреччини з туристичними цілями, звільнені від дотримання комендантської години. Крім ресторанів у готелях, у звичайному режимі працюють заклади громадського харчування в аеропортах. Під час комендантської години туристи можуть переміщатися з одного міста в інше на автомобілі при наявності документів про бронювання.