Когда и как стартует COVID-вакцинация населения в Украине: Минздрав объясняет

Вакцинация от коронавируса в Украине ориентировочно начнется 15 февраля. Минздрав хочет провакцинировать как можно больше украинцев.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что Украина входит в глобальную инициативу COVAX и ожидает 8 млн доз вакцин в середине февраля.

"117 тысяч доз придет от одного производителя, от 2,2 млн до 3,8 млн доз будут ритмично поставляться с февраля до конца второго квартала", - рассказал он.

Также Украина планирует попросить увеличение количества доз вакцин, которые может направить COVAX, еще на 8 млн.

"На этой неделе подпишем другие контакты для обеспечения вакцин до конца 2021 года", - рассказал Степанов.

На первом этапе планируют вакцинировать всех медработников, сотрудников лабораторных центров, пояснил министр.

Вакцинировать будут мобильные бригады, в которые входят медработники, которые и будут делать прививку. Общее количество таких бригад по Украине составит 572. На втором этапе будет "кабинет прививок".

Напомним, сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине пока ограничен доступ к вакцинам. Однако его смогут выдавать для путешествий в случае необходимости.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в приоритете стран для получения вакцины от коронавируса.